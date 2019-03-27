جامعة ييل الأمريكية تلغي قبول طالبة بسبب الرشوة

هبة بريس ـ وكالات

ألغت جامعة ييل الامريكية قبول طالبة اتُهِمت أسرتها بدفع رشوة تقدر بـ 1.2 مليون دولار أمريكي لضمان قبولها في الجامعة.

وتفيد تقارير أن مدربًا سابقًا لكرة القدم قَبِل رشوة قدرها 400 ألف دولار حتى يوافق على تسهيل التحاق الطالبة بالجامعة بزعم تفوقها في اللعبة.

وترتبط هذه القضية بنفس فضيحة الغش التي لحقت بشخصيات شهيرة، لوري لافلين في وقت سابق من هذا الشهر.

وقالت الجامعة التي تقع في ولاية كونيتيكت إنها تحقق في الأمر.

وكان مدرب كرة القدم للسيدات، رودي ميريديث، الذي استقال في نوفمبر الماضي، ضمن 50 شخصا متهمين في عملية الاحتيال المزعومة للالتحاق بالجامعة.

وذكر موقع الجامعة الرسمي على الإنترنت أنه يعتقد أن ميريديث “قدم شهادتين رياضيتين مزورتين لاثنتين من الطالبات المتقدمات للجامعة؛ وقد قُبِلَت احدى الطالبات بينما رفضت الآخرى.

ولم تكشف الجامعة عن اسم الطالبة التي أُلْغيَ قبولها، لكنها أكدت القضية يوم الاثنين.

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