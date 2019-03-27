الحسنية تعمق جراح الكوكب المراكشي

هبة بريس ـ القسم الرياضي

هزم فريق حسنية أكادير ضيفه الكوكب المراكشي بخمسة أهداف لواحد، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الأربعاء، على أرضية الملعب الكبير بأكادير برسم منافسات الدورة ال22 للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب، لأندية القسم الأول في كرة القدم.

وسجل أهداف حسنية أكادير كل من جلال الداودي (د11 و28 ض.ج)، وأيوب الملوكي (د24)، يوسف الفحلي (د64)، كريم أيت أحمد (90+1)، فيما وقع هدف الكوكب ياسن الدهبي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

والتحق حسنية أكادير بعد هذا الفوز باتحاد طنجة في المركز الثاني بمجموع 33 نقطة، بفارق 16 نقطة عن المتصدر الوداد البيضاوي، فيما ظل الكزكب المراكشي في المركز الأخير وتوقف رصيده عند 19 نقطة.

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