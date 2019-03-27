هيرنانديز يصبح أغلى مدافع في التاريخ

هبة بريس ـ القسم الرياضي

أعلن بايرن ميونيخ الألماني اليوم الأربعاء عن التعاقد مع مدافع أتلتيكو مدريد الفرنسي لوكاس هيرنانديز مقابل 80 مليون أورو بصفقة سيبدأ مفعولها اعتباراً من الصيف المقبل وبعقد يمتد لخمس سنوات.

وأصبح هيرنانديز المدافع الأغلى بالتاريخ محطماً رقم صفقة انتقال فان دايك من ساوثامبتون لليفربول والتي كانت مقدرة بحوالي 78,8 مليون أورو كما أصبح هيرنانديز الصفقة الأغلى بتاريخ بايرن ميونيخ محطماً الرقم المسجل باسم توليسو والمقدر بـ41,5 مليون أورو.

ولد هيرنانديز بمدينة مارسيليا الفرنسية عام 1996 وانتقل لأتلتيكو بعمر 11 عاما فقط وتواجد مع أتلتيكو بنهائي رابطة الأبطال عام 2016 كما ساهم معه بالفوز بلقب الدوري الأوروبي بالموسم الماضي إضافة للعبه دوراً أساسياً بفوز فرنسا بكأس العالم الصيف الماضي.

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