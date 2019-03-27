بحار بوجدور مضرم النار في جسده يرقد بالمستشفى الجهوي بأكادير

ع بركة ـ هبة بريس

ذكرت مصادر مطلعة ل ” هبة بريس” أن المصالح الطبية بمدينة بوجدور ، قد نقلت شخص أضرم النار في جسده محاولا وضع حد لحياته ، يوم أمس الثلاثاء 26 مارس الجاري ، الى المستشفى الجهوي بأكادير لتلقي العلاجات بعد أصابته بحروق متفاوتة الخطورة .

وقالت مصادرنا، ان الشخص الذي حاول الانتحار في الاربعينيات من عمره، يشتغل في قطاع الصيد البحري، كان قد أضرم النار في جسده بعد سكبه لمادة حارقة على جسمه، أمام مقر باشوية مدينة بوجدور، احتجاجا على ما اعتبره التماطل الذي نهجته الجهات المسؤولة اتجاه مطالبه الاجتماعية، وعدم التأشير على ملفه الذي قدمه ضمن مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وكانت مصالح الوقاية المدنية ، قد نقلت ” البحار” إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الاقليمي لبوجدور من أجل تلقي العلاجات الضرورية، قبل إعادة تنقيله الى المستشفى الجهوي بأكادير صباح اليوم الاربعاء .

وجراء الواقعة فتحت السلطات المحلية والمصالح الأمنية، تحقيقا في النازلة، للوقوف على ملابسات الحادث، وتحديد الدواعي الحقيقة وراء إقدام المعني بالأمر على حرق ذاته، وذلك تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة.

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