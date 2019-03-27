شواطئ تطوان تلفظ جثث مهاجرين غير نظاميين قضوا غرقا

اسماعيل بويعقوبي ـ هبة بريس

لفظت عدد من شواطئ شمال المملكة جثثا يرجح أنها لمهاجرين غير نظاميين قضوا غرقا بعد محاولتهم العبور الى الضفة الاخرى بطريقة غير شرعية وفق ما أفاد به شهود عيان لهبة بريس .

وأضافت المصادر أن سوء الاحوال الجوية وحالة هيجان البحر بفعل الرياح القوية ، تسببت في لفظ جثث عدد من المهاجرين ، حيث عثر على جثتين متحلليتين الاثنين الماضي الاولى بشاطئ مارتيل والثانية على مستوى شاطئ الجبهة ، فيما عثر امس الثلاثاء على جثة متحللة ثالثة بشاطئ “أزلا” ضواحي تطوان .

وانتقلت عناصر من الوقاية المدنية والدرك الملكي لعين المكان وعملت على انتشال الجثت المتحللة، ونقلها صوب مستودع الأموات، بمستشفى سانية الرمل تنفيذا لتعليمات النيابة العامة، في انتظار تشريحهما من أجل استيفاء متطلبات البحث القضائي.

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