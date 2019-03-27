بنعتيق يشيد بالعلاقات التاريخية والاستثنائية التي تربط المغرب بجهة الأندلس

هبة بريس ـ الرباط

استقبل عبد الكريم ابن عتيق، الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، يوم الأربعاء 27 مارس 2019 بمقر الوزارة إلياس بندودو بناسياج، مستشار رئاسة الإدارة العمومية والداخلية لحكومة الأندلس، الذي كان مرفوقا بوفد من إدارته، والوزير المفوض بسفارة إسبانيا بالرباط وكذا عبد الفتاح اللبار، المعين سفيرا للمغرب بالمكسيك، وحاليا القنصل العام للمملكة بالجزيرة الخضراء.

خلال هذا اللقاء، أشاد الوزير بالعلاقات التاريخية والاستثنائية التي تربط المغرب بجهة الأندلس والتي تتميز بالتعاون المثمر في عدة مجالات والاحترام المتبادل، مشيرا إلى أن المغرب وإسبانيا يواجهان تحديات مشتركة تتمثل في ضمان الاستقرار وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الإقليمي، مما جعل البلدين يضعان إطارًا مثاليًا للتعاون والشراكة يقوم على رؤية استراتيجية مشتركة.

وخلال هذا اللقاء، تم التركيز على الشراكة التي تم وضع أسسها بين المغرب وجهة الأندلس في المجال الثقافي من خلال مؤسسة الثقافات الثلاث في إشبيلية، والتي تشكل فضاءا للتحاور والتبادل الثقافي بين الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا، التي يفوق عددها 800.000 شخص، ومختلف مكونات الشعب الإسباني، وذلك في احترام تام لمبادئ العيش المشترك والتقارب والتعددية الثقافية.

وخلال هذا اللقاء، الذي يأتي استعدادًا لزيارة رئيس حكومة الأندلس المرتقبة خلال شهر يونيو القادم للمغرب، تم استقبال إلياس بندودو بناسياج، من طرف أندري أزولاي، مستشار صاحب الجلالة، و نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية مونية بوستة، كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.

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