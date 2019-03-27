هذا قرار وزارة التربية الوطنية بخصوص الغاء العطلة البينية

هبة بريس ـ الرباط

أكد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أنه لن يتم إلغاء العطلة البينية، خلافا لما تم تداوله في الفترة الأخيرة.

وتحدث أمزازي، خلال ندوة صحافية عقدها الأربعاء 27 مارس 2019، إلى جانب مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، حول “مستجدات ملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”، عن عدة نقاط تتعلق بسياسة الوزارة حول ملف “الأساتذة المتعاقدين”، موجها طلبا إلى الأساتذة المضربين إلى العودة إلى أقسامهم، مؤكدا أن الوزارة ستوفر لهم جميع الضمانات.

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