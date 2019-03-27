عادل بنحمزة يطالب بالتحقيق في صفقة بناء ملعب طنجة الكبير

اسماعيل بويعقوبي - هبة بريس

دخل البرلماني عادل بنحمزة على خط الجدل الذي أعقب المباراة التي جمعت أمس الثلاثاء المنتخب الوطني المغربي وضيفه الارجنتيني ، بسبب الرياح القوية التي اخترقت ملعب طنجة الكبير وصعبت مأمورية اللاعبين ومعهم الجمهور في متابعة المباراة المهمة .

القيادي في حزب الاستقلال ،عادل بنحمزة، طالب عبر تدوينة نشرها بحسابه الرسمي على موقع موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” يطالب من خلالها بما أسماه فتح تحقيق في صفقة بناء ملعب طنجة الكبير قائلا :”خلاصة مقابلة المغرب والأرجنتين هي ضرورة فتح تحقيق في صفقة بناء مركب طنجة الذي يعتبر ممرا هوائيا..”.

وتفاعل عدد من النشطاء مع تدوينة بنحمزة ، عبر تحميل المسؤولية لهندسة الملعب فيما ابدى آخرون معارضتهم للفكرة ولراي بنحمزة على اعتبار ان تصميم الملعب “النهائي” لم يكتمل بعد ، وان الحديث عن “تجاوزات” لاينبني على معطيات دقيقة .

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0