هكذا رد المغرب على نقل رومانيا سفارتها للقدس

هبة بريس ـ متـــابعة

كشفت الصحافة الرومانية، أن رئيس مجلس الشيوخ الروماني، كالين بوبتشكو، ألغى زيارة له كانت مقررة للمغرب، بعد طلب الرباط تأجيلها لبعض الوقت، بعد قرار الحكومة الرومانية نقل سفارتها إلى القدس المحتلة.

وألغى كالين بوبتشكو رئيس مجلس الشيوخ الروماني، زيارة كانت مقررة الأربعاء 27 مارس الجاري إلى المغرب، كان مقررا لها أن تستمر خمسة أيام يلتقي خلالها مسؤولين مغاربة.

وبحسب ما نشرته يومية “رومانيا إنسايدر”، نقلا عن بيان لمجلس الشيوخ الروماني، فإن بوبتشكو ألغى زيارة للمغرب كانت ستبدأ الأربعاء وتستمر 5 أيام، بعدما طلبت الرباط تأجيلها.

زادت الصحيفة الرومانية، أن الإلغاء جاء بعد طلب الرباط تأجيلها إلى وقت لاحق، بعد أيام من تصريحات رئيسة وزراء رومانيا فيوريكا دانسيلا، بشأن نقل سفارة بلادها إلى القدس المحتلة.

وزادت “رومانيا إنسايدر”: “اضطر رئيس مجلس الشيوخ الروماني إلى إلغاء زيارته للمغرب، بعد أن أعلنت رئيسة الوزراء دانسيلا، في 24 مارس في واشنطن، أنها ستنقل سفارة رومانيا في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس”.

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