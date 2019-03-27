سائقو ” الطاكسيات” بتزنيت متدمرون من مقتل زميلهم

ع اللطيف بركة : هبة بريس

في الوقت الذي تسابق المصالح الامنية بتيزنيت الزمن، لاعتقال الجناة او الجاني في مقتل سائق سيارة أجرة، يوم أمس الثلاثاء 26 مارس الجاري، بعد ان وجهت له طعنات قاتلة من مجهول.

عبر عدد من السائقين زملاء الضحية عن تدمرهم من مقتل زميلهم بشكل غادر، ويأملون أن تضع السلطات الامنية يدها على الجناة وتقديمهم للعدالة.

ولازالت التحقيقات مستمرة، في حين قالت مصادر الجريدة أن قد تم إعتقال مشتبه فيه، غير أن المصالح الامنية بتيزنيت لم يصدر عنها أي معلومات بهذا الخصوص أو بالاسباب الكامنة وراء اقتراف الجريمة.

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