أمزازي يتوعد أساتذة “التنسيقية” و”المتغيبين” بالعزل

لبنى أبروك - هبة بريس

توعد وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي، أساتذة “التنسيقية الوطنية للاساتذة المتعاقدين”، والاساتذة المتغيين عن أقسامهم بالعزل.

أمزازي، اعتبر في كلمته بالندوة الصحفية المنعقدة خلال هذه الأثناء، بمقر الوزارة، بحضور الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن أساتذة التنسيقية يعملون على تحريض زملائهم للتغيب عن أقسامهم ومقاطعة الحصص الدراسية.

وأكد الوزير، على أن التنسيقية المذكورة، لاتتوفر على الشرعية القانونية للدعوة الى الإضراب، قائلا في هذا الصدد:”هاد التنسيقية معندهاش الشرعية باش تحرض على الاضراب وتعرقل السير العادي للمؤسسات العمومية، حسب علمي النقابات اللي كتدعو للاضراب”، مشيرا الى أن الوزارة ستعمل على تفعيل المسطرة القانونية المتمثلة في الإنذار ثم الاقتطاع وبعده العزل في حق المحرضين والمتغيبين.

وأشار الوزير، الى أن وزارته ستعمل خلال الأيام القادمة، على إعادة الأمور لنصابها، عبر عزل المتغيبين وتعويضهم بالاساتذة الناجحين في مباريات التعليم الاخيرة.

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