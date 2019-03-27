السجن ل4 صحافيين مغاربة… استهجان واسع ضد “بن شماس“ وسخط إعلامي غير مسبوق

هبة بريس – الرباط

ندد مجموعة من الزملاء الصحافيين بالحكم القضائي الصادر من لدن المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط، في حق أربعة صحافيين مغاربة ومستشار برلماني، و القاضي بالسجن ستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 10 ألاف درهم، بتهمة نشر أخبار وردت بتقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقيقة حول الصندوق الوطني للتقاعد .

وعلق الصحفي رضوان الرمضاني عبر تدوينة فايسبوكية، جاء فيها، :”حين كان بنشماش صغيرا ذات 2004 هدد هيأة الإنصاف والمصالحة بفتح أبواب جهنم إن هي دخلت الحسيمة، وقد نسي الحكاية فقرر بعد 15 عاما، وقد صار كبيرا، أن يعبد فتح أبواب جهنم فلم يجد أمامه إلا الصحافيين الأربعة…اسمك بريء منك يا “حكيم”…“.

من جانبه علق الصحفي عيد الإله شبل، بالقول :”شكرًا لك يا بنشماش وعلى دفاعك عن حرية التعبير!! كل التضامن مع الزملاء الصحافيين الذين أدينوا بستة أشهر سجنا غير نافذ.. لنشرهم أخبارا صحيحة!“.

هذا وتقاطرت تدوينة مجموعة من الصحافيين تدين الحكم القضائي الصادر في حق زملائهم الصحافيين، إضافة لاستنكار قيام رئيس مجلس المستشارين، حكيم بن شماس، برفع الدعوى القضائية ضد الصحافيين ومتابعتهم أمام القضاء، مجمعين على أن الأمر يعتبر تضييقا على حرية الرأي والتعبير ببلادنا.

وفس نفس السياق أصدرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بلاغا للرأي العام، جاء فيه :”تابعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية منذ الوهلة الأولى متابعة أربعة صحافيين مغاربة بسبب نشرهم لأخبار صحيحة في ضوء شكاية تقدم بها رئيس مجلس المستشارين ، و كان الأمل معقودا على أن يقع إنصاف الزملاء الذين قاموا بوظيفتهم بمهنية عالية وفي إطار احترام القانون الذي يجرم نشر الأخبار الزائفة بأن تحروا و نشروا أخبارا صحيحة و حقيقية، و بذلت مساعي على هذا المستوى خصوصا من طرف النقابة الوطنية للصحافة المغربية لإقناع رئيس مجلس المستشارين بسحب هذه الشكاية الغريبة، ورغم تعهده بذلك إلا أنه أصر على المتابعة و أخلف تعهداته ونصب نفسه خصما لحرية الصحافة و التعبير في بلادنا“ .

وأضافت النقابة الوطنية للصحافة المغربية على أنها تعتبر الحكم الصادر في حق الزملاء الأربعة الذي قرر إدانتهم بستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة عشرة آلاف درهم لكل واحد منهم غير منصف للزملاء ولا لحرية الصحافة في بلادنا، والنقابة إذ تعبر على هذا الموقف فإنها تحمل المسؤولية لرئيس مجلس المستشارين الذي حول وظيفة المؤسسة التشريعية التي يرأسها من تجويد التشريع في مجال حرية الصحافة والنشر والتعبير، وضمان حماية الصحافيين، إلى مؤسسة لملاحقة الصحافيين والتضييق عليهم وتخويفهم بالمتابعات القضائية.

وتوبع الصحافيون الأربعة، وهم، محمد أحداد من “المساء”، وعبدالحق بلشكر من “أخبار اليوم”، وعبدالإله سخير، وكوثر زكي من موقع “الجريدة 24″، منذ سنة، بشكاية من حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، بتهمة “نشر” معلومات تتعلق بعمل لجنة تقصي الحقائق حول صندوق التقاعد، بينما توبع عبدالحق حيسان، البرلماني عن الكونفدرالية الديموقراطية للشغل الـ”cdt”، بتهمة تسريب معطيات عن عمل اللجنة.

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