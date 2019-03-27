غريب .. عشرينية تلد مرتين في 26 يومًا

هبة بريس - وكالات

أذهلت امرأة من بنغلادش الأطباء بعدما أنجبت توأمين بصحة جيدة بعد 26 يومًا على ولادتها طفلًا قبل الأوان.

وأنجبت أريفا سلطانة (20 عامًا) طفلًا الشهر الماضي من خلال ولادة طبيعية، لكن الأطباء لم يتنبهوا إلى وجود حمل ثان.

وقالت شايلا بودير الطبيبة النسائية التي عالجت المرأة: ”لم تكن تعلم أنها ما زالت حاملًا بتوأمين. فبعد 26 يومًا على وضعها أول طفل، هرعت إلينا بعد شعورها بمخاض الولادة“.

وأجرت بودير الجمعة الماضي عملية قيصرية طارئة لتوليد التوأمين وهما صبي وفتاة، وسمح للمرأة التي تعيش في مقاطعة جيسور في جنوب غرب بنغلادش بالعودة إلى منزلها مع أطفالها الثلاثة.

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