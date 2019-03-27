شريط فيديو يطيح بشاهد زور مقابل 500 درهم بامنتانوت

ضاهر محمد؛ مراكش

ألقت عناصر الدرك الملكي للمركز الترابي بإيمنتانوت، مساء امس الثلاثاء 26 مارس، القبض على اربعيني من دوار تكضوت بجماعة سيدي غانم التابعة لدائرة امنتانوت،بتهمة الإدلاء بشهادة الزور في قضية تتعلق بالضرب والجرح. ويضاف هذا الأخير الى القائمة الطويلة لشهوذ الزور الذين تم اعتقالهم بناء على حيلهم وتحركاتهم لمحيط المحكمة الإبتدائية بامنتانوت او على كمين من رئاسة المحكمة والنيابة العامة

وبالعودة إلى تفاصيل اعتقال المشتبه فيه فقد سبق أن صرح كشاهد في محضر قانوني، أنه حضر واقعة الإعتداء على شخص من طرف أفراد أسرة واحدة، وبعد البحث في النازلة بناء على الطعن الذي تقدم بها المشتكى بهم والقاضي بإدلاء الموقوف بشهادة زور لكونه لا يقطن بالدوار الذي شهد واقعة تبادل الضرب والجرح ولم يحضر لتفاصيلها، فقد انطلقت عناصر الدرك الملكي بامنتانوت التحقيق حول حقيقية الشهاذة التي أدلى بها لدى الضابطة القضائية.

وما إن تم الاستماع اليه من طرف درك امنتانوت، ومخافة افتضاح أمره، ذهب وتوسل لدى المشتكى بهم وتم تسجيل اقواله عبر شريط فيديو وتوقيعه على إشهاد مصحح الإمضاء بجماعة امنتانوت، يؤكد فيهما أنه تسلم مبلغ 500 درهم من الطرف الآخر مقابل الإدلاء بشهادة الزور، ويقول فيه بانه يتراجع عن هذه الشهادة.

ومن خلال شريط الفيديو و الإشهاد الموثق بمصلحة تصحيح الإمضاء بجماعة امنتانوت، تقدم المشتكى بهم بشكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بإيمنتانوت، والذي اعطى تعليماته الى الدرك الملكي بامنتانوت بفتح تحقيق ومن خلال تصريحاته، صرح المشتبه به بكونه أدلى بشهادة زور بخصوص الضرب والجرح،مقابل مبلغ مالي قدره 500 درهم لفائدة شخص يعرفه بعينه، هذا الاخير وبعد افتضاح امره فر الى وجهة غير معلومة؛ولازال البحث عنه جاريا.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0