حكم غابوني وزامبي لإدارة مباراتي الوداد وحوريا كوناكري

هبة سبور – شفيق عنوري

كلفت لجنة التحكيم التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الحكم الغابوني أتوغو كاستا، بإدارة مباراة الوداد ومضيفه حوريا كوناكري الغيني، التي ستلعب في ال5 من شهر أبريل المقبل، برسم ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.

فيما سيتولى الزامبي جاني سيكازوي مهمة قيادة مباراة الإياب بين الفريقين، والتي سيحتضنها ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، في ال12 من أبريل المقبل.

يشار إلى أن “الكاف” كان قد عدل موعد مباراة الوداد وحوريا، لتقام يوم ال5 من الشهر المقبل، بدل ال6 من نفس الشهر.

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