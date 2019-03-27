الصحراء المغربية..الصومال تؤكد دعمها للوحدة الترابية للمملكة

نُشر بتاريخ :  2019-03-27 - 14:41
0
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

هبة بريس

أعرب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الصومالي أحمد عيسى عوض، أمس الثلاثاء بالرباط، عن دعم بلاده لقضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية، مشيرا إلى تطلع الصومال لتقوية علاقتها مع المملكة وتنمية التعاون الاقتصادي والسياسي بين البلدين.

وقال أحمد عيسى عقب محادثات أجراها مع وزير الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، “نحن في الصومال، نقف مع المملكة المغربية في وحدة أراضيها، وذلك في كل المحافل”.

بدوره نوه ناصر بوريطة بالدعم الذي يلقاه المغرب من طرف المسؤولين الصوماليين، مؤكدا رغبة المغرب في تعزيز علاقته مع هذا البلد الإسلامي الشقيق.

وفي اختتام اللقاء، التمس وزير الخارجية الصومالي من نظيره المغربي، نقل تحية ورسالة شفوية من الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد، إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، معربا عن رغبته في زيارة المملكة المغربية مستقبلا.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في سياسة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

محلل سياسي: 4 علامات لفشل المؤتمر التضامني لمجموعة SADC مع جبهة البوليساريو في جنوب افريقيا

استعرض المحلل السياسي، محمد بودن، علامات لفشل المؤتمر التضامني لمجموعة SADC مع جبهة البولي…