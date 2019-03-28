الملك يتجول في شوارع البيضاء و يتفقد مشاريعها البطيئة و غضبة على مسؤوليها تلوح في الأفق‎

هبة بريس – الدار البيضاء

*الصورة من الأرشيف

تعيش مدينة الدار البيضاء هاته الأيام على وقع حركية غير معهودة نظرا للتعزيزات الأمنية و التدابير المكثفة المتخذة لتأمين الزيارة الملكية التي يقوم بها الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن لبلادنا و الذي استقبله الأمير مولاي رشيد مساء أمس بمطار محمد الخامس الدولي.

و تأتي زيارة الملك عبد الله لمدينة الدار البيضاء بدعوة كريمة من الملك محمد السادس و الذي استبق وصوله بالعودة للعاصمة الاقتصادية زوال يوم الثلاثاء ، حيث و مباشرة فور حلوله بالدار البيضاء قام جلالته بجولة مطولة بعدد من مناطق المدينة تفقد من خلالها سير الأشغال المتعثرة و المشاريع التي تسير بسرعة بطيئة.

جولة الملك في شوارع البيضاء ، أكيد لن تروق العاهل المغربي ، رغم ما بذله مسؤولي المدينة طيلة الأيام الأخيرة في محاولة يائسة منهم لإصلاح ما يمكن إصلاحه و لتزييف واقع الحال الذي يعاني منه سكان البيضاء في الأيام العادية.

و أقدم مسؤولي الدار البيضاء باختلاف مناصبهم و مسؤولياتهم على تزيين عدد من الواجهات و الساحات و الشوارع الرئيسية بالأعلام و الأشجار و النخيل و صباغة الأرصفة و وضع متاريس معدنية في الأماكن التجارية و نزع عدد من اليافطات التي كانت تشوه معالم المدينة و إخفاء عيوب بعض الأشغال “الغريبة” من خلال وضع لوحات إشهارية أمامها و غيرها.

كما شهد شارع الجيش الملكي و شارع محمد السادس و لالة الياقوت و بالضبط بالقرب من ساحة النصر تغييرات كبيرة بعد أن تمت إزالة قطع حديدية طال مقامها بالشوارع المذكورة و تسببت غير ما مرة في عديد حوادث السير و كانت مثار شكاوي مستعملي الطريق دون أن تتم الاستجابة لهم.

الجولة المسائية التفقدية في شوارع البيضاء جعلت عاهل البلاد يكون فكرة مهمة عن طبيعة معاناة البيضاويين اليومية مع المشاريع المتعثرة و سيرورتها البطيئة ، مما قد يجر غضبة كبيرة على مسؤولي المدينة مباشرة فور نهاية الزيارة الرسمية التي يقوم بها ملك الأردن لبلادنا.

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