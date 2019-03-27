3074 مستفيد ومستفيدة من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات بإقليم بولمان‎

خالد لعروسي - هبة بريس

اعطى وزير الصحة، أناس الدكالي، رفقة عامل إقليم بولمان، يومه الأربعاء 27 مارس 2019، الانطلاقة لخدمات قافلة طبية متعددة التخصصات لفائدة 3074 مستفيد من ساكنة دوار آيت احساين أوحدو بالجماعة الترابية المرس دائرة إيموزار مرموشة إقليم بولمان، من بينهم 1166 امرأة في سن الإنجاب، و1080من الأطفال دون سن الخامسة.

ولتحسين ولوج الساكنة للخدمات العلاجية المتخصصة،عبأت المديرية الجهوية للصحة بجهة فاس مكناس عددا مهما من مهنيي الصحة؛ أطباء وممرضين وصيادلة وتقنيين وإداريين، بالإضافة إلى توفير التجهيزات البيوطبية من آلات الفحص بالصدى، ووحدات صحية متنقلة مجهزة بأجهزة الكشف بالصدى، ومختبرات طبية للتحاليل، وكراسي مخصصة لطب الأسنان، وكذا معدات ومستلزمات طبية أخرى للكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم، السكري، الضغط الدموي، وداء فقدان المناعة المكتسبة.وحرصت ايضا على توفير كميات مهمة من الأدوية والمستلزمات الطبية التي سيستفيد منها المرضى، مجانا، بحسب الوصفات الطبية.

و في موضوع ذي صلة، عبرت المديرية الجهوية للصحة بجهة فاس مكناس، عن شكرها لكل مهنيي الصحة الذين انخرطوا بحماس لإنجاح فعاليات هذه القافلة،و ممثلي السلطات الإقليمية والمحلية، والمجلس الإقليمي لعمالة بولمان، والجماعة الترابية المرس، ووزارة التربية الوطنية، والجمعية المحلية أسوريف للثقافة والتنمية القروية، وجمعية الهلال الأحمر المغربي فرع ميسور، إلى جانب فعاليات أخرى من المجتمع المدني، الذين ساهموا جميعا في تنظيم هذه المبادرة النبيلة.

جدير بالذكر، جاءت هذه القافلة الطبية المنظمة من طرف المديرية الجهوية للصحة بجهة فاس مكناس، بتعاون مع المندوبية الإقليمية للصحة بإقليم بولمان، ضمن”عملية رعاية 2018-2019″ التي أطلقتها الوزارة لتوفير الرعاية الصحية اللازمة لساكنة المناطق الجبلية والنائية المتضررة من موجة البرد خصوصا بالعالم القروي.

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