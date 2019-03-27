إعادة انتخاب غزالي عثماني رئيسا لجزر القمر لولاية ثانية

هبة بريس - وكالات

أعيد انتخاب رئيس جزر القمر، غزالي عثماني، لولاية ثانية، الثلاثاء 26 مارس، وفق نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في البلاد، والتي نشرتها اللجنة المستقلة للانتخابات.

وأعلن رئيس اللجنة، دجازا أحمد محمد، أن غزالي الذي حصل على 60,77 في المئة من أصوات الناخبين، جاء متقدما بفارق كبير على أقرب منافسيه، محمود أحمد، الذي نال 14,62 في المئة فقط من الأصوات.

وخلال حملته الانتخابية، كرر غزالي (60 عاما) القول إنه ينوي الفوز من الجولة الأولى.

وأعلن أحمد رفضه لنتائج الاقتراع فور نشرها، متهما خصمه بالقيام بـ”انقلاب عسكري من خلال انتخابات رئاسية” وداعيا المجتمع الدولي إلى “عدم الاعتراف أبدا بإعادة انتخاب غزالي”.

وجرت الانتخابات وسط أجواء بالغة التوتر بين فريق غزالي المنتهية ولايته، ومنافسيه الذين تحدثوا عن عمليات تزوير واسعة النطاق.

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