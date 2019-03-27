محلل سياسي: 4 علامات لفشل المؤتمر التضامني لمجموعة SADC مع جبهة البوليساريو في جنوب افريقيا

هبة بريس

استعرض المحلل السياسي، محمد بودن، علامات لفشل المؤتمر التضامني لمجموعة SADC مع جبهة البوليساريو في جنوب افريقيا.

وفي هذا الصدد، اعتبر بودن أن توقيت المؤتمر يأتي مباشرة بعد مباحثات جنيف 2 و بالتالي لا يمكنه أن يساهم في بناء الثقة بين الأطراف المعنية بالنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية،بل إنه يشوش على عمل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة و المسلسل الذي أسس له القرار الأممي 2440.

و من حيث المشاركة، يضيف بودن، فرغم الاعلان عن هذا المؤتمر منذ اشهر، لوحظ انقسام كبير بين دول ” السادك ” عكسه مستوى التمثيل و الوفود بحيث من أصل 16 بلد مكون للمجموعة الانمائية لدول افريقيا الجنوبية حضر فقط 3 رؤساء دول وهي دول مواقفها معروفة من ملف الصحراء وهي جنوب افريقيا ناميبيا و زيمبابوي.

وبالنسبة للضيوف، أشار المحلل السياسي، الى أنه بالرغم من تعبئة جنوب افريقيا و الجزائر للمؤتمر التضامني خارج القارة الافريقية وتسخير كل ادواتهما الدبلوماسية لم تحضر إلا وفود دول مواقفها معروفة وهي الجزائر اوغندا كوبا وفنزويلا نيكارغوا و تيمور الشرقية… ، و بالرغم من ترويج اشاعة حضور الرئيس الأمريكي و المستشارة الألمانية و مفوضة الاتحاد الأوروبي في السياسة الخارجية لكن لا شيء من هذا حصل.

وشدد بودن، على أن البيان الختامي يتضح ان الأطراف المشاركة ليست لديها رؤية موضوعية للملف و تريد أن تعود بالملف إلى الوراء عبر التحلل من بنود قرار قمة نواكشوط رقم 693، كما أن الدعوة لخلق الية من اجل مراقبة الموارد الطبيعية هي دعوة يائسة بعد القرارات الأخيرة للاتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة الأمريكية.

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