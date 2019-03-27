ساكنة جماعة أيت ميلك والجماعات المجاورة تعاني بسبب ضعف الخدمات الطبية

هبة بريس

تعاني ساكنة الجماعة الترابية ايت ميلك ومعها جماعات سيدي عبد الله البوشىواري وسيدي بوسحاب ورسموكة وايت احمد الأمرين من نقص حاد في مجال التطبيب، مما يتنافى مع مقتضيات الدستور المصادق عليه سنة 2011 الذي ينص على إلزامية التطبيب للمواطنين.

وضع دفع ساكنة هذه الجماعات التي يقدر عددها ب 50 ألف نسمة، ويشكو أغلبها من قساوة المعيشة والفقر المدقع للجوء الى مستوصف قريب من مداشر منها قصد العلاج. رغم أنه قديم يرجع بناؤه الى عهد الاستعمار وبتجهيزات محدودة جدا.

وكان هذا المستوصف منذ بداية الاستقلال يقدم خدمات بأطر طبية تصل الى 5 ممرضين، لكن مع توالي السنوات ورغم تزايد عدد السكان وتوسع خدمات المستوصف تقلصت الخدمات بسبب قلة الموارد البشرية، تراجع عددها الى النصف بل إن الخدمات الطبية تقتصر على يوم واحد في الأسبوع في غياب الخدمات اللازمة التي يجب أن تقدم للمواطنين الذين يضطرون للذهاب الى المستشفى الإقليمي المختار السوسي ببيوكرى بالرغم من بعد بعد المسافة مما يثقل كاهلهم، خصوصا أن غالبيتهم من طبقات فقيرة جدا.

وأمام هذا الوضع الذي تعيشه ساكنة الجماعة على مستوى التطبيب قررت الخروج عن صمتها والدفاع عن حقها في العلاج، حيث طالبت الجهات الوصية على القطاع بالتدخل العاجل لتجهيز المستوصف وتأطيره بطبيب قار وممرضين، مع الاهتمام بدار الولادة التي يعود إنشاؤها الى سنة 2004، لأنها أصبحت في حاجة ماسة الى الدعم البشري من أطباء مختصين وقابلات وتجهيزات إضافية لتلبية رغبات كل الحالات التي تحل بالمكان طيلة أيام الأسبوع للحد من الإكراهات التي تواجهها الأسر أثناء الفترات الاستعجالية. علما أن المنطقة شبه صحراوية تفتقر للطرق، كما تعاني من انتشار الزواحف والعقارب والثعابين السامة الشيء جعل الجماعة تضع رهن إشارة الساكنة سيارتين للإسعاف تشتغل بشكل يومي وبدون توقف لإسعاف المرضى ونقلهم الى أقسام المستعجلات في اتجاه المستشفى الإقليمي.

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