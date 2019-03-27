سطات.. المحطة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ورهانات المرحلة‎

محمد منفلوطي_هبة بريس

ترأس إبراهيم أبو زيد، عامل إقليم سطات أشغال الاجتماع الأول للجنة الإقليمية للتنمية البشرية التي تم تعينها بمقتضى تعيينهما بمقتضى القرار العاملي رقم 153 أواخر فبراير الماضي، ضمن مستجدات المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية من حيث البرامج وأجهزة الحكامة ومنهجية العمل و الدراسة والمصادقة على النظام الداخلي للجنة الإقليمية للتنمية البشرية وتقديم الشطر الاستثنائي للمرحلة الثالثة، للعمل على الاجرأة الفعلية للمرحلة الثالثة 2019/ 2023.

وأشار أبو زيد إلى أن المرحلة الثالثة لهذا الورش الملكي تروم بالأساس تحصين وتعزيز المكتسبات المحققة خلال المرحلتين السابقتين فيما يخص الولوج للبنيات والتجهيزات الأساسية مع إعادة توجيه البرامج بما يمكن من النهوض بالرأسمال البشري والعناية بالأجيال الصاعدة ودعم الفئات الهشة إضافة إلى اعتماد جيل جديد من المبادرات المدرة للدخل وخلق فرص للشغل، مؤكدا على أن هذه المرحلة تتميز باعتماد هندسة جديدة ومقاربة شمولية ترتكز على برامج تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا ومواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة وتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب والدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة، مضيفا أن الترجمة العملية لبرنامج المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية سيتم وفق منهجية مبنية على حكامة خلاقة ومبدعة ترمي إلى تحقيق المزيد من الانسجام والفعالية من خلال الارتكاز على دعامات متعددة تشمل اعتماد ثقافة المشاركة وتجديد آليات الحكامة وتبني سياسة التعاقد ومنظومة الشراكة المتجددة ضمانا للالتقائية بين مختلف البرامج القطاعية لمؤسسات الدولة والجماعات الترابية.

كما دعا في ختام كلمته الحاضرين ببدل المزيد من الجهود من أجل تثمين ما تم تحقيقه والعمل على تلبية الحاجيات المستقبلية للساكنة المستهدفة مع الحرص على الاستعمال الأمثل للموارد المتوفرة واعتماد مبادئ وأسس الحكامة الجيدة.

بعد ذلك ألقي عرض حول مستجدات المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والقانون الداخلي للجنة الإقليمية للتنمية البشرية من طرف رئيس قسم العمل الاجتماعي بالعمالة والاستماع لمجموعة من الشروحات والتوضيحات الخاصة بهذه المرحلة.

للإشارة فإن ورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالإقليم قد مكن منذ انطلاقته سنة 2005 من تحقيق العديد من الإنجازات التي كان لها وقع إيجابي على ظروف عيش الساكنة المستهدفة، ويتجلى ذلك في العديد من المشاريع والأنشطة المنجزة على مستوى الجماعات الترابية بالإقليم، فمن خلال الإحصائيات، تم إلى غاية نهاية سنة 2018 تمويل ما مجموعه 779 مشروعا لفائدة أزيد من 222 ألف شخص باستثمار إجمالي يناهز 540 607 مليون درهم ساهمت فيه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بـ 309 819 مليون درهم. وقد همت المشاريع الممولة مختلف القطاعات ذات الصلة بالتنمية خصوصا في قطاعات التعليم والصحة وفك العزلة على المناطق النائية وإحداث مراكز التكوين والتأهيل لفائدة النساء في وضعية صعبة بالإضافة إلى الأنشطة المدرة للدخل.

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