جرسيف : “دزيرة 24″ ترد على إدعائات الأقلام” المؤجورة”

رضى سعيد

“من منا في جرسيف لا يعرف حكاية الحمار24 و سفره المؤلم ذات يوم مع مجموعة من البغال الى غابة من الملك الغابوي الذي لا يزال بعد لم يصله يد النهب القانونية من علية القوم الجرسيفية “.

فالحكاية تقول أن سفر البغال كان من أجل تلقين الحمار 24 أبجديات الكلام والسياسة وعدم الدخول مع الخيول الأصيلة في سباقات خاسرة من البداية .

فما كان من البغال الى أن أظهرت جل أقلامها في المكان الخالي خارج المدينة وروت عطشها كتابة في صفحات الحمار والعهدة على الراوي “.

إرتأيت أن أحكي هذه القصة التي يعرفها الكبير والصغير في مدينة جرسيف لكي نعطي درسا له معان بين السطور وماوراء البحار.

إبتليت جرسيف كباقي المدن بالأقلام المؤجورة التي لا تعرف الى خطا واحدا وهو “مهاجمة” السلطات والمنتخبين .

فمثلا نحن في ” 24 ” أنشئنا جمعية 24 للإعلام والتواصل نظمنا نشاطات قدمنا فيها الشاي والماء و”الزغاريت” وبدون حشمة ولا حياء يذكر، قدمنا ملفات طلب الدعم للجمعية وجادت علينا المجالس “الإنتخابية” ببعض ملايين السنتيمات التي للأسف أخرجناها ” برا برا ” بحجة الدورات “التخويرية” في الاعلام”الجزيرية” وأعطيناها صفة الجمعوية ولكن في الحقيقة ذهبت إلى جيوبنا لنغير بها سيارتنا “الغولفية”.

صراحة هذا مقال لن يفهمه معضم الجراسفة الأحرار ولكن فيه رسائل مبطنة الى بعض “الحثالات” التي إبتلت بها مدينة جرسيف والتي تدخل بين “الظفر واللحم” .

فبعد كتابتي لمقال أحذر فيه السلطات بأن مدينة جرسيف قد تشهد حراك جديد لان السلطات المحلية قد تكون غير واعية بما تفعله من مقاربة أمنية في معالجة لبعض الأمور ومن واجبنا كإعلام حر ونزيه أن ننبه الى الأمر قبل أن يتفاقمه الى ما لايحمد عقباه، ظهر علينا الرجل الذي “إهتز له عرش الرحمان” أستغفر الله العظيم بمقال كله ضرب في الإعلام المحلي والمدونين وحتى المواطنين الجرسيفيين ممن يتخوفون من حراك جديد في المدينة وممن لم تعجبهم إستراتيجية عمل السلطات .

من يعتبر نفسه وصي على قطاع الإعلام في مدينة جرسيف موقعه الإلكتروني لا يتوفر على الصفة القانونية بعد حسب القانون الجديد المنظم لمهنة الصحافة في المغرب .

فكيف له أن يضرب بني جلدته من المواقع المحلية والصحفيين وهو غير صحفي مهني ؟

أعرف جيدا انه غير مرسل او غير مسير من اي أحد من السلطات المحلية وان مقاله كان فقط تملقا في ربح ود السلطات ليس إلا .

لكن للأسف فهو يسيء لهم أكثر ما يدافع عليهم وهذا راجع بالخصوص لكون صاحبنا ممكن أن تاخد معك مشروبات قنينات كحولية وتدعوه الا جلسة سمرية وغدا صباحا تجده ناشرا مقالا يصوره كفاتح الأندلس .

هذا إذ لم يسرق القنينات الكحولية ليلا ولن يعود … والعهدة على الراوي

وهذه الاخيرة قصة أخرى من قصص ألف ليلة و ليلة سنحكيها في وقتها .

وللحديث بقية وإن عدتم عدنا …

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