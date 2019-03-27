مدرب الأرجنتين سعيد بالفوز على المغرب

هبة سبور – شفيق عنوري

أعرب ليونيل سكالوني، مدرب المنتخب الأرجنتيني، عن سعادته بالفوز على نظيره المغربي، في المباراة الودية التي جمعت بينهما، أمس الثلاثاء، على أرضية ملعب ابن بطوطة بطنجة.

وقال سكالوني في المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء، إن مباراة اليوم ردت الاعتبار لنا بعد الخسارة أمام فينزويلا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأضاف أن المنتخب المغربي كان قويا وشرسا في اللقاء، مؤكدا أن “الأسود” تطورا بشكل كبير في الفترة الأخيرة.

وتابع المباراة شهدت صعوبات كبيرة بالنسبة لنا، من ناحية الأحوال الجوية السيئة، والاندفاع الكبير للمنتخب المغربي.

يشار إلى أن الأرجنتين حسمت مباراتها أمام المغرب لصالحها، بهدف نظيف، وقعه أنخيل كوريا في الدقيقة ال83 من عمر اللقاء.

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