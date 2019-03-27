غرفة المشورة باستئنافية الجديدة تبرئ المسؤول الأمني مما نسبته إليه ضابطة الشرطة

هبة بريس – متابعة

أصدرت غرفة المشورة لدى قصر العدالة بالجديدة، صباح اليوم الأربعاء، قرارا يقضي ببراءة المسؤول الأمني مما نسبته إليه ضابطة الشرطة (و.).

وقد جاء القرار الصادر لتوه، بعد أن حجزت الهيئة القضائية، الأربعاء الماضي، ملف القضية للمداولة والنطق بالحكم لجلسة الأربعاء 27 مارس 2019 ، ليؤكد قرار قاضي التحقيق الذي كان قضى بعدم متابعة المسؤول الأمني من أجل الأفعال المنسوبة إليه، والتي كان أجرى بشأنها تحقيقا إعداديا وفق الفصل 1 – 503 من القانون الجنائي. وهو القرار الذي كان دفاع المشتكية (و.) استأنفه على غرار الطعن بالاستئناف الذي تقدمت به النيابة العامة.

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