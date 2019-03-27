هذا ما قاله رونار بعد الهزيمة أمام الأرجنتين

هبة سبور – شفيق عنوري

اعترف الفرنسي هيرفي رونار، مدرب المنتخب المغربي، أنه لم يستفد شيئا من ودية الأرجنتين، التي انتهت بفوز الأخير بهدف نظيف.

وقال رونار خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء، إن الظروف التي لعبت فيها المباراة لم تساعد اللاعبين على الظهور بمستواهم.

وتابع المباراة لم تكن بالمستوى الفني الجيد، وربما كنا سنشاهد لقاء مميزا لو أن الجو كان جيدا، في إشارة إلى الرياح القوية التي عرفتها الموقعة.

واعتبر رونار أن المشاهنات العديدة التي عرفتها المباراة، كانت عادية، خاصة في ظل الرياح القوية التي زادت من سرعة نرفزة اللاعبين.

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