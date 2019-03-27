أردوغان: لن نقف مكتوفي الأيدي

هبة بريس - وكالات

تعهد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بأن تركيا لن تقف مكتوفة الأيدي أمام قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان، واعدا بالرد على هذا الإجراء.

وأشار أردوغان، في كلمة ألقاها بمدينة اسطنبول، الثلاثاء، إلى اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل وبسيادة الأخيرة على مرتفعات الجولان السورية، قائلا: “بالطبع سترون ردا من تركيا، أليس من الضروري أن نرد على هؤلاء بصفتنا الرئيس الحالي لمنظمة التعاون الإسلامي؟ وسنرد”.

وتابع، مخاطبا الرئيس الأمريكي: “لمن هذه الأراضي التي تعطيها إسرائيل يا ترامب؟ تلك الأراضي هي تراب سوري وفقا للأمم المتحدة”.

وشدد ترامب على أن “تركيا لن تقف مكتوفة الأيدي” في مواجهة هذا القرار، واعتبر الرئيس التركي بهذا الصدد أن “الانتخابات في 31 مارس لهذا السبب مسألة وجود”.

وأضاف: “من المستحيل إصدار قرار مماثل من مجلس الأمن الدولي في ظل رفض الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي وروسيا والصين لقرار ترامب الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان”.

ووقع الرئيس الأمريكي، الاثنين، في البيت الأبيض، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على مرسوم ينص على اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل إسرائيليا منذ العام 1967، وذلك في إجراء يتناقض مع جميع القرارات الدولية حول هذه القضية ولقي رفضا وانتقادات من قبل الأمم المتحدة والجامعة العربية والعالم العربي، بما في ذلك دول الخليج، وحتى حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا وخارجها.

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