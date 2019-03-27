لقجع يتوجه إلى قطر لمساندة الرجاء

هبة سبور – شفيق عنوري

يتوجه فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، يوم الخميس المقبل، إلى العاصمة القطرية الدوحة، من أجل مساندة الرجاء الرياضي، في نهائي السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي.

وسيسافر لقجع مع عدد من مسؤولي الرجاء الرياضي، للالتحاق بالبعثة الرسمية للفريق المغربي، التي وصلت لقطر، صباح اليوم الثلاثاء.

ويخوض الرجاء مباراة السوبر بصفته بطلا لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، فيما يدخل الترجي اللقاء باعتباره حاملا للقب دوري الأبطال.

يشار إلى أن الوداد الرياضي، الغريم التقليدي للرجاء، يحمل لقب آخر نسخة من البطولة، حيث حققها في الموسم الماضي على حساب مازمبي الكونغولي.

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