طقس الثلاثاء .. تساقطات مطرية بمعظم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، الأربعاء، مرور سحب كثيفة ستعطي أمطارا أو زخات مطرية رعدية محتملة بالسهول الشمالية والوسطى، وبكل من الشمال، والوسط، ومرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وسهولهم الغربية، والمنطقة الشرقية، والواجهة المتوسطية، والريف، وهضاب الفوسفاط ووالماس.

وستكون السماء غائمة جزئيا بالسفوح الجنوبية الشرقية ستعطي قطرات مطرية متفرقة، وستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي المناطق، مع هبوب رياح رملية محلية بالجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية.

وستكون الرياح قوية إلى أحيانا جد قوية، وستهب من القطاع الشرقي فوق منطقة طنجة والواجهة المتوسطية وضعيفة إلى معتدلة من الجنوب بالجنوب الشرقي، وشرقية بالسايس والغرب، وشمالية إلى غربية بالأقاليم الجنوبية، بينما ستهب شمالية إلى غربية على العموم بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 04 و10 درجات بالمرتفعات وبالمنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 14 و20 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 10 و16 درجة بالمرتفعات والمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس، ومابين 16 و22 درجة بالواجهة المتوسطية والسايس والسهول والسواحل الشمالية والوسطى وسوس والسهول غرب الأطلس والسفوح الجنوبية الشرقية وشرق الواجهة المتوسطية، وما بين 22 و27 درجة بالجنوب الشرقي والوسط وجنوب الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قوي الهيجان إلى جد قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان بين طنجة والعرائش، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل الأطلسية.

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