الأرجنتين يخطف فوزاً أمام المغرب بموقعة طنجة الودية

هبة بريس ـ القسم الرياضي

خسر المنتخب المغربي أمام ضيفه الأرجنتيني بهدف نظيف، في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء 26 مارس، على أرضية ملعب ابن بطوطة بطنجة.

وظهر الطرفان بأسلوب حذر منذ الدقائق الأولى من المباراة، في ظل الرياح القوية التي أثرت سلبا على مردودية اللاعبين ومستوى اللقاء ككل، لينتهي الشوط الأول بنفس نتيجة البداية.

كما كانت المباراة ساحة لشجارات متكررة بين لاعبي المنتخبين بسبب الاندفاع البدني للاعبين،اضطر معه الحكم لإشهار الإنذارات في أكثر من مناسبة

وفي الوقت الذي أوشكت فيه المباراة على نهايتها، سجل هدف الفوز لمنتخب “التانغو” خواكين كوريا، في الدقيقة 83 من زمن المباراة، التي شهدت أجواء مشحونة بين اللاعبين.

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