القضاء يقول كلمته في حق سائق قطار بوقنادل

هبة بريس ـ الرباط

قضت المحكمة الابتدائية بسلا، قبل لحظات من مساء اليوم الثلاثاء، الحكم بما قضى في حق سائق القطار المتابع في حالة اعتقال بتهم القتل والجرح الخطأ.

وأفرج وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية لسلا، عن نتائج التحقيق في فاجعة انقلاب قطار بوقنادل، يوم الثلاثاء 16 أكتوبر 2018، والذي ربط الحادث بناء على التحقيقات بـ”السرعة المفرطة للقطار المكوكي الرابط بين الرباط والقنيطرة، والتي بلغت 158 كلم في مكان الحادث”.

ووجهت النيابة العامة لسائق القطار تهم “القتل والجرح الخطأ وهي الجنح المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 432 و 433 من القانون الجنائي”، وتمت إحالته في حالة اعتقال لمحاكمته طبقا للقانون .

وشهدت السكة الحديدية، على مستوى منطقة بوقنادل، أكتوبر من السنة الفارطة، 2018، انقلاب القطار القادم من مدينة الدار البيضاء إلى للقنيطرة، مما أدى إلى مقتل 7 أشخاص وإصابة أكثر من 80 آخرين

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