محاكمة قادة “حراك الريف” تدخل مراحلها الأخيرة

هبة بريس ـ الرباط

دخلت محاكمة “قادة حراك الريف”، أمام الاستئناف مراحلها الأخيرة الثلاثاء بانتهاء مرافعات دفاع الصحافي حميد المهداوي الملاحق في هذا الملف.

وتسارعت أطوار هذه المحاكمة بعد قرار 38 متهما، في يناير، مقاطعة جلساتها احتجاجا على ما اعتبروه “عدم تحقق شروط المحاكمة العادلة”. وقرر دفاعهم تبعا لذلك عدم الترافع لأجلهم.

ويلاحق في المجموع 42 متهما، بينهم ناصر الزفزافي الذي يعد “قائد الحراك”. وسبق أن أدينوا ابتدائيا بالسجن ما بين عام وعشرين عاما في يونيو 2018.

كما أدين معهم 11 ناشطا آخر، استفادوا من عفو ملكي ، وشمل هذا العفو في المجموع 188 شخصا صدرت في حقهم أحكام متفاوتة في محاكم مختلفة.

وتواصل الثلاثاء مرافعات دفاع الصحافي حميد المهداوي الذي ضمت قضيته إلى ملف “حراك الريف” في وقت سابق، والموقوف منذ يوليو 2017.

وأدين ابتدائيا بالسجن ثلاث سنوات مع النفاذ لكونه لم يبلغ عن مكالمة هاتفية تلقاها من شخص يعيش في هولندا، يتحدث فيها عن “إدخال أسلحة إلى المغرب لصالح الحراك”.

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