بعد سطات.. مصرع راعٍ بسبب صاعقة رعدية بالحوز

ضاهر محمد؛ مراكش

علمت هبة بريس من مصادر مطلعة، ان راعي غنم لقي مصرعه قبل قليل من عصر اليوم الثلاثاء، بعد تعرضه لصاعقة رعدية بإحدى دواوير جماعة مولاي ابراهيم باقليم الحوز.

وأوضحت نفس المصادر، أن الصاعقة الرعدة اودت بحياة راعي و15 رأس غنم بمكان الحادث. وحلت بعين المكان عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي اسني حيث تم فتح تحقيق في ظروف وملابسات الحادثة المميتة فيما تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بابواب مراكش بناء على تعليمات النيابة العامة بالمحكمة المختصة بمراكش.

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