مـؤلم ..عاصفة رعدية تقتل شابا بسطات

محمد منفلوطي_هبة بريس

علمت هبة بريس أن شابا لقي مصرعه بعد تعرضه لصعقة رعدية حارقة ألقته جثة هامدة نقلت صوب مستودع الاموات بمستشفى الحسن الثاني بسطات.

واضافت مصادرنا ان الشاب الضحية ينحدر من دوار اولاد سليم جماعة امزورة دائرة سطات، تعرض مساء اليوم الثلاثاء لصعقة ناجمة عن عاصفة رعدية عرفتها المنطقة، عجلت بانتقال قائد مركز الدرك الملكي لاولاد سعيد التابع لسرية سطات رفقة معاونيه، حيث تم فتح تحقيق في الموضوع والاشراف على نقل جثة الهالك حيث من المرجح ان يتم اخضاعها للتشريح الطبي بتعليمات من النيابة العامة داخل مستودع الاموات بسطات.

الحادث المؤلم الذي خلف حالة من الاستياء والحزن بين صفوف ساكنة المنطقة واقارب الضحية، يأتي في سياق الاحوال الجوية المضطربة التي شهدتها منطقة الشاوية عصر اليوم، امطار غزيرة واصوات رعد وبرق ملآ ارجاء السماء التي جادت بخيراتها بأمر من العلي القدير، استبشر الفلاحون خيرا بقدومها، وانشرحت القلوب معها، لكنها كشفت عن ضعف البنية التحتية، وتحولت الى نقمة تسائل بعض رؤساء الجماعات المحلية عن انجازاتهم التي طالما امتدحوها بمناسبة أو بأخرى في عز الحملات الانتخابية، برك عائمة، كاشفة بذلك اللثام عن محدودية النتائج التي حققتها مشاريع التهيئة التي صرفت عليها مبالغ مالية.

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