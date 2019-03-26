لجنة المراة ب ا.م.ش تحتفي بيومها العالمي في لقاء تكويني ناجح

هبة بريس ـ فاس

نظم المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بفاس ،لجنة المرأة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة ندوة تكوينية تحت شعار “التكوين وتنمية الكفاءات للاندماج في الحياة المهنية”أطره دكاترة وأساتذة خبراء وذلك يوم الأحد 24مارس بالمركب الثقافي الحرية فاس.

وعن هذا اللقاء صرحت منسقة الجنة السيدة نسرين بوكرش ان هذا اللقاء يعتبر مساهمة على مستوى الفعل و بادرة تكوينية ستساهم لا محالة في اثراء الحقل المهني والتجربة الذاتية للعديد من الاساتذة والمهتمين.واضافت نسرين ان اللقاء اثث بشدرات فنية تخللته ومضات شعرية للعديد من الفعاليات النساءية وذلك انسجاما مع الاحتفاء باليوم العالمي للمراة.

يذكر ان هذا اللقاء التكويني الذي عرف اشعاعا قويا اطره كل من الاساتذة صديقة كاوكاو. مريم الوادي. عادل الشرايبي وعبد اللطيف اقديم.

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