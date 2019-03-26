توفيق بوعشرين يحاكم استئنافيا في هذا التاريخ

هبة بريس ـ الرباط

حددت محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، يوم الثلاثاء 9 أبريل المقبل، كموعد لانطلاق جلسات محاكمة توفيق بوعشرين مالك “أخبار اليوم “و”اليوم 24″ في المرحلة الإستئنافية.

و قضى القضاء في المرحلة الابتدائية ب12 سنة سجنا نافذا في حق بوعشرين ، المتابع بتهم تتعلق ب”الاتجار بالبشر وباستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف، والاغتصاب، ومحاولة الاغتصاب”

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