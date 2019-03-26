المتصرفون يصعدون ضد الحكومة ويتهمونها بتفقيرهم

هبة بريس ـ الرباط

أعلن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة عزمهم خوض معارك نضالية طيلة شهر أبريل تحت شعار “من أجل حقوقنا التصعيد هو الحل” تنديدا بما وصفوه ب ” استمرار سياسة الحكومة الإقصائية المكرسة للحيف المهني والأجري والاعتباري تجاه مطالب هيئة المتصرفين بشكل خارج عن المألوف لما يزيد عن ثمان سنوات، أصبح معها ملف المتصرفين قضية مزمنة يجمع على عدالتها الخاص والعام وتتجاهلها الحكومة”.

ويخوض الاتحاد إضرابا وطني عن العمل لمدة 48 ساعة يومي 3 و4 أبريل 2019، مصحوبا بمسيرة جهوية بمسيرة جهوية لمتصرفات ومتصرفي جهة الرباط- سلا- القنيطرة، يوم الأربعاء 03 أبريل 2019، بالرباط، تنطلق من المحطة الطرقية “القامرة” في اتجاه مقر الوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا يليها اعتصام طوال اليوم أمام هاته الوزارة.

وانتقد الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، في بلاغ له “ما وصل إليه وضع المتصرفين من تفقير وتدن وتدهور أضعف قدرتهم المعيشية بشكل خطير وجعلهم أقرب إلى الفئات الهشة منهم إلى مكون من مكونات الطبقة الوسطى والأطر العليا”، معتبرا أن “مشروع النظام الأساسي للوظيفة العمومية الجديد والذي لا يبشر بما كانت الحكومة تروج له عن إرساء هذا القانون للعدالة الأجرية والمهنية، أصبح يقض مضجع المتصرفات والمتصرفين لما قد يأتي به من تكريس للحيف ضدهم وتعميق الهوة الأجرية بين الفئات وممارسة مزيد من الإقصاء”.

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