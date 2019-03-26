الـمهداوي : إنني أظلم في هذه المحاكمة

هبة بريس ـ الرباط

انطقت جلسة محاكة معتقلي حراك الريف، والصحافي حميد المهداوي اليوم الثلاثاء 26 مارس بالغرفة الجنائية في الدار البيضاء

وعرفت الجلسة مشدات بين دفاع المهداوي ورئيس الجلسة، لحسن طلفي، هذا الأخير الذي منع أحد المحامين من دفاع المهداوي من إتمام مرافعته.

واعتبر القاضي مرافعة المحامي مراد زيبوح، عن دفاع المهداوي، بمثابة تكرارا للمرافعات السابقة، خصوصا فيما يخص تأكيد الدفاع على عدم وجود أدلة لنيابة العامة تثبت الاتهامات الموجهة إلى المهداوي، أو إثبات أن الشخص الذي تحدث إلى المهداوي هو ابراهيم البوعزاتي فعلا.

موقف القاضي اعتبره المهداوي تضييقا عن دفاعه ومنعه من حقه في الدفاع. قائلا: :” إنني أظلم في هذه المحاكمة، وها أنتم تمنعوني من حقي في الدفاع”

وكان المهداوي قد دين ابتدائياً، في الصيف الماضي، بالسجن ثلاث سنوات بتهمة “عدم التبليغ عن جريمة تمسّ بسلامة وأمن الدولة”.

بعد ذلك قرّرت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، بشكل مفاجئ، إعادة ملف الصحافي إلى نقطة الصفر، وضمّ ملفه إلى ملف معتقلي حراك الريف من جديد.

وكانت المحكمة قد قررت فصل ملف المهداوي عن ملف ناصر الزفزافي ورفاقه من معتقلي حراك الريف، وذلك خلال الجلسة ما قبل الأخيرة من الحكم.

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