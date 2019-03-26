المغرب ومدغشقر: توقيع مجموعة من اتفاقات التعاون

هبة بريس ـ و م ع

تم اليوم الثلاثاء بمراكش توقيع مجموعة من الاتفاقات خلال الدورة الأولى للجنة المشتركة بين المغرب ومدغشقر والتي ترأسها بصفة مشتركة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، السيد ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية بجمهورية مدغشقر، السيد أندريانتسيتوهانيا فرانك ميشيل نيانا.

ويروم الاتفاق الأول، الخاص باللاتمركز ، تشجيع وتسهيل وتطوير التعاون بين وزارة الداخلية-المديرية العامة للجماعات الترابية والوزارة المكلفة بالداخلية واللاتمركز بجمهورية مدغشقر.

ووقع البلدان أيضا مذكرة تفاهم في مجال التكوين الدبلوماسي تروم وضع إطار للتعاون الدينامي والمستدام بينهما في هذا المجال وفي مجال العلاقات الدولية لصالح الدبلوماسيين الشباب. ويتأسس التعاون على مبدأي التبادل والنفع المشترك.

وأبرم الطرفان أيضا اتفاق تعاون في المجال الاجتماعي يهدف إلى إرساء إطار تعاون في مجال النهوض بالنوع وحماية الأسرة والطفولة عبر مكافحة التمييز على أساس الجنس في التعليم وسوق الشغل ومكافحة العنف ضد المرأة وتبادل الخبرات والتوثيق.

وجرى أيضا توقيع بروتوكول تعاون في مجال التعليم والبحث العلمي يتوخى تعزيز التعاون الثقافي والعلمي عبر تقديم منح لتبادل المعلومات والتجارب والخبرات ولتسهيل حركية الطلاب والأساتذة وأطر التأطير العامل في مجال التعليم الأساسي والتكوين التقني والمهني والتعليم العالي.

كما وقع البلدان مذكرة تفاهم في مجال تدبير التراب الوطني والتخطيط الحضري والسكنى وسياسة المدنية. وتروم هذه المذكرة بعث دينامية في التعاون بين البلدين بهدف تطوير شراكة تعود بالنفع على الطرفين من أجل النهوض بتدبير التراب الوطني والتخطيط الحضري والسكنى وسياسة المدنية.

ووقع البلدان على برنامج تنفيذي في مجالات الشباب والرياضة للسنوات 2019 ، 2020 و 2021.

و يروم هذا البرنامج السماح بتبادل سنوي لمجموعات من الشباب للمشاركة في التظاهرات الثقافية والفنية ، وتيسير ولوج الطلبة وأطر التدريس بمدغشقر لمعاهد تطوين الأطر الرياضية المغربية وتشجيع تبادل الفرق الرياضية الوطنية للقيام بتدريبات تحضيرية والتركيز والمشاركة في التظاهرات الرياضية التي تنظم في كلا البلدين.

كما تم توقيع اتفاقية إطار للتعاون متعلق بالمنح الدراسية والتدريب بالمغرب، الرامية الى تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الثقافية والعلمية والتقنية والسوسيو – اقتصادية من خلال من خلال تبادل الطلبة، وتقديم المنح الدراسية، وتنظيم دورات للتدريب والتطوير وإرسال الخبراء وتبادل الخبرات والمعلومات، وكذا تنفيذ وتتبع وإنجاز الإجراءات المختارة ، المدرجة في إطار الاتفاقات الثنائية أو متعددة الأطراف.

ووقع البلدان أيضا بروتوكول تعاون في مجال الأدوية والمنتجات الصحية، الذي يروم إقامة تعاون في مجال الأدوية والمنتجات الصحية، اولذي سيترجم الى تبادل وتقاسم التجارب والخبرات في هذا المجال ، بالخصوص فيما يتعلق بالمصطلحات المحددة في مختلف المحاور.

وتميزت الدورة الأولى للجنة المشتركة بين المغرب ومدغشقر بتوقيع اتفاقية توأمة وتعاون بين المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا والمركز الاستشفائي الجامعي جوزيف رافوهانجي أندريانافالونا بأنتاناناريفو.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى التطوير المهني للعاملين بالمستشفيين ومساهمة المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط في تحسين أداء المركز الاستشفائي الجامعي جوزيف رافوهانجي أندريانافالونا بأنتاناناريفو، ودعم تحسين مهاراته.

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