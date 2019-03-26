لفتيت يلغي لقاءاته بالتمثيليات النقابية .. مصدر موثوق ينفي

2.05.2018.Rabat.Abdelouafi Laftit ministre de l'Intérieur et Noureddine Boutayeb ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur lors d’une réunion élargie consacrée au suivi de la situation d’approvisionnement et des prix des produits de base.notant qu’un numéro de téléphone national sera mis en place pour recevoir d’éventuelles plaintes des commerçants et des consommateurs concernant notamment les prix et l’approvisionnement.mounir Mehimdate/hespress
نُشر بتاريخ :  2019-03-26 - 16:44
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لبنى ابروك - هبة بريس

نفى مصدر موثوق، “الاشاعات” المتداولة، حول اقدام وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على إلغاء اللقاءات التي يعقدها مع التمثيليات النقابية حول “الحوار الاجتماعي”.

وأفاد ذات المصدر، ل”هبة بريس” ، أن الأخبار المتداولة عارية من الصحة، مشيرا الى أن وزير الداخلية لم يأمر بتأجيل أو إلغاء أي لقاء مع النقابات.

وتابع المصدر ذاته، أن لفتيت يلتقي باستمرار مع مسؤولي النقابات الأكثر تمثيلة، للحوار والنقاش حول الحلول والمقترحات الأنسب لانجاح الحوار الاجتماعي، ولإرضاء كافة الاطراف.

هذا ويشار الى أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، دخل على خط الحوار الاجتماعي، بعد فشل الوزير الوصي في انجاحه، نتيجة انسحاب النقابات منه، ورفضهم معاودة اللقاء معه ودخول الملف في حالة من الجمود.

وعبرت عدد من المصادر النقابية، ل”هبة بريس” عن ارتياحها بمسار اللقاءات مع وزير الداخلية، لافتة الى رغبة كافة الاطراف بالخروج بحل مناسب في أقرب الاجال.

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