تارودانت: جمعيتان فرنسيتان في زيارة إنسانية لعدد من جمعيات المجتمع المدني بأولاد تايمة

محمد ضباش - هبة بريس

حطت الرحال، أمس الاثنين 25 مارس 2019 بأولاد تايمة إقليم تارودانت، القافلة التضامنية التي تضم مجموعة من أعضاء ومنتسبي جمعيتي CŒUR ET ACT و SYA ESPOIR الفرنسيتين في زيارة جمعوية إنسانية لعدد من جمعيات المجتمع المدني بذات المدينة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الجولة الإنسانية التي أطلقتها الجمعيتان تحت عنوان “لعبة لكل يتيم”، والتي ستشمل عدد من مدن المغرب (أولاد تايمة، أكادير، الصويرة، مراكش، واسفي) على امتداد الفترة من 25 إلى 31 مارس 2019، وستعرف توزيع كمية مهمة من الألعاب على الأطفال الأيتام والأطفال في وضعية إعاقة، بالإضافة إلى فتح جسور التواصل والتعرف عن قرب على هموم عدد من الجمعيات المشتغلة في هذا المجال بالمغرب.

وشملت زيارة الوفد الجمعوي الفرنسي لأولاد تايمة التي تمت بتنسيق مع فعاليات جمعوية محلية، كل من جمعية الابتسامة للأطفال المعاقين ذهنيا وجمعية المغرب الأخضر للأطفال الثلاثي الصبغي 21 ومدرسة نادي أمجاد هوارة لكرة القدم والمركب الاجتماعي الرأفة لرعاية الأطفال المتخلى عنهم والأشخاص المسنين، حيث اطلع الوفد على سير عمل هذه التنظيمات الجمعوية والإكراهات المطروحة أمامها، كما تم توزيع كمية من الألعاب والحلوى والمشروبات على مستفيذي تلك الجمعيات، بالإضافة إلى تبادل الهدايا التذكارية بالمناسبة وفتح أواصر التواصل الثنائي لمبادرات إنسانية وتشاركية وتضامنية مستقبلية أكثر أهمية وفاعلية وتخصيص.

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