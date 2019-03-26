النيجر تهنئ المغرب على نجاح المؤتمر الوزاري الإفريقي حول الصحراء المغربية

هبة بريس

هنأت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالاندماج الافريقي والنيجريين بالخارج بدولة النيجر، السيدة بالا غوغا سالاماتو، المغرب على نجاح المؤتمر الوزاري الإفريقي حول دعم الاتحاد الإفريقي للمسار السياسي للأمم المتحدة بشأن الخلاف الإقليمي حول الصحراء المغربية، الذي نظم أمس الاثنين بمراكش، بمشاركة 37 بلدا من المناطق الخمس للقارة الإفريقية .

وأكدت بالا غوغا، في تصريح للصحافة في أعقاب مباحثات أجرتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة ، دعم بلادها للدور الحصري للأمم المتحدة كإطار متوافق بشأنه للتسوية النهائية للخلاف حول الصحراء المغربية.

وأشادت من جهة أخرى، بالعلاقات المتميزة التي تربط بين المغرب والنيجر في العديد من المجالات.

وكانت، السيدة بالا غوغا سالاماتو قد شاركت، أمس الإثنين بمراكش، في المؤتمر الوزاري الإفريقي حول دعم الاتحاد الإفريقي للمسار السياسي للأمم المتحدة بشأن الخلاف الإقليمي حول الصحراء المغربية . واتفقت البلدان المشاركة في أشغال هذا المؤتمر الوزاري الإفريقي على تفعيل “الرؤية الحكيمة والمتشاور بشأنها” التي تبناها قادة الدول والحكومات خلال القمة الـ31 للاتحاد، المنعقدة يومي 1 و2 يوليوز 2018 بنواكشوط (موريتانيا) بشأن النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وأشادت هذه البلدان ،في البيان الختامي الذي توج أشغال المؤتمر، وبقوة بالمبادرة البناءة للمملكة المغربية في الدعوة إلى عقد هذا المؤتمر الذي يعكس انخراطها من أجل تفعيل القرار رقم 693 الذي تم اعتماده في القمة الـ31 للاتحاد الإفريقي بنواكشوط، وكذا التبني بالإجماع، لهذا القرار حول تقرير رئيس لجنة الاتحاد الإفريقي بخصوص قضية الصحراء، الذي يجدد التأكيد على الاختصاص الحصري للأمم المتحدة في إيجاد حل سياسي وواقعي وبراغماتي ومستدام لقضية الصحراء.

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