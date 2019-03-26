سكالوني يكيل المدح لأسطورة الكرة المغربية

هبة سبور – شفيق عنوري

كال ليونيل سكالوني، مدرب المنتخب الأرجنتيني، المدح لأسطورة الكرة المغربية، نور الدين النيبت، وذلك قبل مواجهة “الأسود” في المباراة الودية التي ستقام اليوم الثلاثاء، على أرضية ملعب ابن بطوطة بطنجة.

وقال سكالوني خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء، إن النيبت واحدا من بين أفضل 5 مدافعين شاهدتهم طوال مشواري في الملاعب.

وأضاف، “النيبت امتلك إمكانيات كبيرة وقدرات فنية مذهلة، لقد كان لاعبا فذا بكل المقاييس”.

ولعب سكالوني بجوار النيبت، خلال الفترة التي قضاها اللاعب المغربي في صفوف ديبروتيفو لاكورونيا الإسباني.

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