الصحراء المغربية: دكار تدعم “حلا سياسيا متفاوضا يحترم الوحدة الترابية للمملكة

هبة بريس

أكد وزير الشؤون الخارجية وسنغالي المهجر، سيديكي كابا، مجددا، موقف بلاده الداعم ل”حل سياسي متفاوض بشأنه” لقضية الصحراء المغربية “في احترام للوحدة الترابية للمملكة”، حسب ما نقلت صحيفة (لوسولاي) في عددها الثلاثاء 26 مارس.

وأبرزت الصحيفة واسعة الانتشار التي نقلت مضامين كلمة كابا خلال المؤتمر الوزاري الإفريقي حول دعم الاتحاد الإفريقي للمسار السياسي للأمم المتحدة بشأن الخلاف الإقليمي حول الصحراء المغربية، الذي انعقد أمس الاثنين بمراكش، “الدعم الثابت الذي طالما قدمته السنغال للمملكة المغربية في تدبير ملف الصحراء”.

ونقلت الصحيفة التي نشرت قصاصة وكالة الأنباء السنغالية حول أشغال مؤتمر مراكش، أن رئيس الدبلوماسية السنغالية أكد أنه “إذا كان الأمر في حاجة للتجديد مرة أخرى، أقول لكم إن موقف بلادنا في هذا الموضوع واضح وثابت وقائم على صداقة صريحة وعريقة، وانخراط مشترك في قيم السلام، وإيمان متقاسم بقيم الحوار”.

وأضاف كابا أن “السنغال القوية بهذه المبادئ، قدمت دعمها بشكل مبكر للمبادرة المغربية من أجل التفاوض بشأن وضع حكم ذاتي بمنطقة الصحراء”، مشيرا إلى أن هذا الخيار “المتوافق مع المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، يشكل أساسا ذا مصداقية وجادا وواقعيا من أجل حل متفاوض بشأنه ودائم قائم على احترام التطلعات إلى السلام والتنمية والأمن وتمثيل ساكنة المنطقة”.

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