ألمانيا .. إخلاء مقرات بلديات بسبب تهديدات أمنية محتملة

هبة بريس - وكالات

أفادت الشرطة الالمانية أنه تم إخلاء مقار بلديات في العديد من المدن الألمانية صباح الثلاثاء 26 مارس، بعد تلقي تهديدات أمنية محتملة. وذكرت مصادر إعلامية أن عمليات الإخلاء شملت كل من أوغسبورغ بولاية بافاريا (جنوب) وكايسرسلاوترن بولاية راينلاند-بفالتس (غرب) وكمنيتس بولاية سكسونيا (شرق) وغوتينغن بولاية سكسونيا السفلى و نويكيرشن في ولاية زارلاند (غرب) ورندسبورغ بولاية شلزفيغ-هولشتاين (شمال).

وذكرت صحيفة “دي فيلت” الالمانية أن التهديدات أرسلت عبر البريد الألكتروني لتلك المؤسسات الحكومية.

وأشارت الى أن السلطات لم تعثر على أي نوع من المتفجرات وتم اتخاذ إجراءات وقائية.

وقد شهدت المدن الستة إجراءات أمنية مشددة وتواجد لعناصر الشرطة والسلطات المختصة.

وقال متحدث باسم الشرطة في مدينة كايسرسلاوترن إنه تم تلقي رسالة تهديد عبر البريد الإلكتروني.

وأضاف أن القوات استعانت بكلاب للكشف عن متفجرات محليا، لافتا إلى أنه تم إغلاق النطاق المحيط بمبنى البلدية على نطاق واسع.

وتم تنفيذ عملية أمنية موسعة في مدينة أوغسبورغ بعد تلقي تهديد بأعمال عنف، وتم بعدها إخلاء مبنى البلدية بالمدينة ووقف خطوط الترام التي تسير عبر الميدان الذي يوجد به مبنى البلدية.

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