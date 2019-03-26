المغرب بحتضن الدورة الثانية للجامعة الربيعية لفائدة الشباب المغاربة المقيمين بالخارج

هبة بريس – الرباط

أشرف عبد الكريم ابنو عتيق، الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، و ابراهيم مجاهد، رئيس مجلس جهة بني ملال – خنيفرة، و نبيل حمينة، رئيس جامعة السلطان مولاي سليمان، على توقيع اتفاقية شراكة لتنظيم الدورة الثانية للجامعة الربيعية لفائدة الشباب المغاربة المقيمين بالخارج. وستنعقد هذه الدورة بمدينة بني ملال، من 10 إلى 14 أبريل 2019، تحت شعار”المغرب المُتعدد، أرضُالعيش المشترك”.

وحسب بلاغ صحفي توصلت جريدة هبة بريس بنسخة منه، فإن اتفاقية الشراكة المبرمة تهدف إلى إرساء وتعزيز آليات التعاون والتنسيق المشترك بين الأطراف المتعاقدة بغية تنظيم الدورة الثانية للجامعة الربيعية، وذلك من خلال توفير الإمكانيات المادية والبشرية والتقنية لسيرها في أحسن الظروف. وطبقا لبنود هذه الاتفاقية، تسهر الجامعة على تأطير المشاركين وتوفير فضاء أكاديمي وعلمي يتيح التبادل والتلاقح، فيما تتكفل كل من الوزارة ومجلس الجهة بتوفير آليات الدّعم والمواكبة.

وأضاف البلاغ على أن المبادرة تروم المبادرة الثلاثية، التي تمت بلورتها في إطار مقاربة تشاركية بين الوزارة والجهة والجامعة، تروم الاستجابة لانتظارات وتطلعات مغاربة العالم، لا سيما فئة الشباب التي تحظى بأولوية كبرىفي استراتيجية الحكومة الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج. خصوصاً فيما يتعلق بتقوية الروابط مع أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، الذي تم تكريسه في إطار دستور المملكة لسنة 2011، رهينبالتعرف عن قرب على حاجيات أبناء المغاربة المقيمين بالخارج وإغناء معرفتهم بالمغرب.

وزاد البلاغ على أن تعزيز ارتباط فئة الشباب المغاربة المقيمين بالخارج بثقافة بلدهم الأصل، سيساعدهم لا محالة في تسهيل وتيسير اندماجهم داخل بلدان الاستقبال، ومن ثم ارتقائهم في حياتهم المهنية والمجتمعية.كما أن استحضار البُعد الترابي في بلورة وتنزيل برامج الجامعات الثقافية، في إطار الشراكة مع الجهات، سيتيح لهؤلاء الشباب اكتشاف ما تزخر به مختلف جهات المملكة من ثروات طبيعية واقتصادية وموروث ثقافي مادي ولامادي، فضلا عن التعرف أكثر على الخصوصيات التاريخية والحضارية والمقومات الاقتصادية لبلدهم الأصل.

هذا وستعرف هذه الدّورة مشاركة مائة من الشباب المغاربة المقيمين بالخارج، المتراوحة أعمارهم ما بين 18 و25 سنة.وستتيح هذه الجامعةلهؤلاء الشباب، إلى جانب نظرائهم من الطلبة الذين يتابعون دراساتهم بجامعة السلطان مولاي سليمان، طيلة خمسة أيام، فرصة لتتبع أنشطة غنية ومتنوعة تتخللها ندوات وورشات يؤطرها نخبة من الأساتذة والمحاضرين.

كما تهدف هذه الجامعة الربيعية إلى إغناء معارف هؤلاء الشباب حول بلدهم الأصل وغنى وتنوع موروثه الثقافي، كما ستساهم في إلمامهمبالمرتكزات والقيم الأصيلة للمجتمع المغربي.

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