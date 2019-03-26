انعقاد المؤتمر التأسيسي للمنظمة المغربية للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة و قضايا الهجرة بفاس‎

هبة بريس

انعقد عشية يوم الأحد المنصرم 24مارس 2019 بالقاعة الكبرى لمقاطعة اكدال، الجمع العام التأسيسي للمنظمة المغربية للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة و قضايا الهجرة، تمهيداً لإخراج المنظمة إلى حيز الوجود، وذلك من أجل تعزيز الحقل الجمعوي الهادف بمولود جديد يرى النور بالمدينة بعد لقاءات مارطونية بين أعضاء اللجنة التحضيرية.

و عرف هذا الجمع حضورا بارزا لمختلف الأساتذة الجامعين و الباحثين وفاعلين سياسيين و رجال السلطة و العاملين بالحقل الجمعوي و نقابيين وطلبة وكذا شخصيات أخرى ساهموا في مناقشة مضامين القانون الأساسي للمنظمة ، والأهداف المتوخاة منها ، وأتاحت العديد من المداخلات التي ركزت على الدور الهام الذي يلعبه المجتمع المدني في الترافع حول القضية الوطنية الأولى دفاعا عن الوحدة الترابية و إقرار الحكم الذاتي.

و في نفس السياق ، و بعد المصادقة على القانون الأساسي للمنظمة تم انتخاب السيدة خديجة الوزاني الشاهدي رئيسة للمنظمة بعد تفوقها بعدد الأصوات عن منافسيها، و تم كذلك انتخاب الأستاذ نوفل محمد مزياني نائبا أولا لرئيسة المنظمة .في حين تم منح الرئيسة الصلاحية التامة لتشكيل باقي المكتب الذي سيرافقها في مهمتها الجديدة .

و في تصريح السيدة خديجة الوازني الشاهدي رئيسة المنظمة ل ” هبة بريس” قالت : انه تم إضافة قضية الهجرة كملف مكمل أو كآلية لتدبير قضية الصحراء المغربية التي عرفت تطورا مهما في الآونة الأخيرة ،خصوصا بعد المفاوضات التي حرز المغرب من خلالها على دور متقدم بعد اقتراحه لمبادرة الحكم الذاتي كحل لفض النزاع المفتعل و الذي عرف ترحيبا دوليا وازنا من قبل مجموعة من الدول .مضيفة، بأن المغرب يراهن كثيرا على دور مجلس الأمن كآلية أممية لتدبير هذه الأزمة التي دامت لعقود طويلة “. وزادت قائلة : بان قضية الهجرة ستشكل إضافة مهمة لمعالجة قضية المغاربة الأولى من خلال التناول السليم للبعدين القاري و الدولي لملف المهاجرين سواء تعلق الأمر بمغاربة العالم أو المهاجرين الوافدين على المغرب كبلد استقبال و ليس كبلد عبور .

وفي موضوع ذي صلة، قال الأستاذ نوفل محمد مزياني النائب الأول لنفس المنظمة :” جاء تأسيس المنظمة المغربية للوحدة الترابية للمملكة و قضايا الهجرة وعيا منا بضرورة تحسيس الشباب داخل و خارج أرض الوطن بقضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية ة دعمها وطنيا و دوليا، و إشراك المجتمع المدني في الدفاع عن هذه القضية تنفيذا لما جاء في خطب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وغرس روح المواطنة لدى الشباب من أجل التنمية و النهوض بالمجتمع اقتصاديا و اجتماعيا، و تعتبر هذه النقط من بين النقط الأساسية التي تطعم الأهداف المسطرة للمنظمة”. وزاد قائلا: ” فهنيئا لنا على هذا التشريف الذي هو في آن واحد تكليف للقيام بالمهام الجسيمة الملقاة على عاتقنا دفاعا عن الوطن و المواطنين “.

وفي الختام ، تلا السيد حميد العرايشي برقية للولاء والإخلاص مرفوع لجلالة الملك محمد السادس باسم مكتب المنظمة وأعضاءها.

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