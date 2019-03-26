أزيد من 3000 امرأة استفادت من خدمات قافلة طبية بتاونات

ع محياوي – هبة بريس

نظم النادي الملكي للدراجات النارية بالرباط بشراكة مع المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة تحت إشراف عمالة إقليم تاونات وبدعم من بعض الجماعات الترابية خلال الفترة الممتدة ما بين 21 و 23 مارس 2019 قافلة طبية خيرية اجتماعية لفائدة ساكنة الجماعات التابعة لباشوية ودائرة تيسة وجماعة بوشابل والجماعات المجاورة لها التابعة لدائرة قرية ابا محمد.

وأشرف عامل الإقليم ” سيدي صالح داحا ” ، بنفسه في سياق العناية والاهتمام اللذين يوليهما للعمل الاجتماعي على مختلف مراحل فعاليات هذه المبادرة التضامنية والخيرية، حيث قام أيام الخميس والجمعة والسبت من الأسبوع الماضي 21 و22 و 23 مارس 2019 رفقة الوفد المرافق له بزيارة لكل من جماعتي سيدي امحمد بلحسن وتيسة التابعتين لدائرة وباشوية تيسة وجماعة بوشابل التابعة لدائرة قرية ابا محمد، حيث أعطى انطلاقة هذه القافلة الطبية بالمستوصف القروي لجماعة سيدي امحمد بلحسن، كما قام بجولة عبر مختلف المرافق والأجنحة المحتضنة لها بكل من المستوصفين القرويين والمركز الصحي الحضري وكذا دار الولادة بجماعة بوشابل ومقر الجماعة المذكورة لتفقد والوقوف على الظروف العامة لسيرها ، قدمت له خلالها شروحات من طرف مسؤولي النادي الملكي للدراجات النارية والمندوب الإقليمي لوزارة الصحة.

وهمت خدمات القافلة الطبية التي عرفت تسخير إمكانيات لوجستيكية تمثلت في عيادتين طبيتين متنقلتين تابعتين للمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة مجهزتين بجهاز الماموغرافيا و05 أجهزة للفحص بالصدى مع توزيع الأدوية بالمجان لفائدة المستفيدات، أمراض النساء والتوليد (حالات الحمل، مرض سرطان الثدي، سرطان عنق الرحم، الأمراض المتنقلة جنسيا … وغيرها).

وأسفرت حصيلة هذه القافلة الطبية التي أشرف على تأطيرها طاقم طبي وشبه طبي وإداري يتكون من أزيد من 20 طبيبا و27 ممرضا وممرضة و 10 قابلات و3 تقنيي راديو، تابعين لكل من النادي الملكي للدراجات النارية والمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة، عن استفادة 3062 امرأة وإجراء 2056 فحص بالصدى و 42 فحص بجهاز الماموغرافيا والإشراف على عملية ولادة واحدة، إلى جانب توزيع 52 نظارة طبية لتقويم البصر لفائدة الأطفال و 80 كرسيا متحركا لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة .

ويندرج تنظيم هذه القافلة الطبية والمبادرة الخيرية الاجتماعية التي استهدفت المرأة والطفل بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، في إطار المبادرات التي تقوم بها هذه الجمعية والهادفة إلى تقريب الخدمات الصحية من ساكنة المناطق الجبلية والنائية عن المؤسسات الصحية والتي توجد في وضعية هشة وتمكينهم من الولوج إلى الخدمات الصحية المتخصصة وتخفيف الضغط على المؤسسات الصحية وتجاوز النقص الحاصل في الأطر الطبية المتخصصة، وذلك تماشيا مع روح وفلسفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطاب جلالته السامي بتاريخ 18 ماي 2005 التي تولي أهمية قصوى للمرأة، ولا سيما في مرحلتها الثالثة من خلال البرنامج الرابع الذي أطلق عليه الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة في البرنامج الفرعي الأول تنمية الطفولة المبكرة من خلال المساهمة في تقوية نظام صحة الأم والطفل، وكذا تكريسا لثقافة التضامن والتآزر التي تهدف إلى الحد من الفقر والتخفيف من معاناة الفئات الهشة.

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