الرجاء يسعى للفوز بكأس السوبر لتحسين ترتيبه الافريقي

هبة سبور

يواجه الرجاء الرياضي الترجي التونسي يوم الجمعة 29 مارس في كأس السوبر الإفريقي ،ويسعى الرجاء الرياضي للفوز بهذا اللقب وإنقاد موسمه ،والإنفراد أيضا بالمركز الخامس في ترتيب أكثر الأندية الإفريقية حصولا على الألقاب القارية والدولية.

وقبل هذه المواجهة يتوفر الرجاء والترجي التونسي على 7 ألقب والفائز بلقب السوبر الإفريقي سينفرد بالمركز الخامس،وسيكون استاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة في قطر مسرحا لهذه القمة الإفريقية – العربية.

وسيحصل الفريقين جراء مشاركتهم في كأس السوبر الإفريقي بقطر على مبلغ 150 ألف دولار أما الفائز باللقب فسيحصل على 100 ألف دولار،والوصيف على 75 ألف دولار.

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