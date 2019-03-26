أكادير: ستيني يلقي بنفسه من الطابق السابع‎

أحمد وزروتي - هبة بريس

ألقى مواطن ستيني نفسه قبل قليل من صباح اليوم الثلاثاء 26 مارس، من الطابق السابع لإحدى العمارات المتواجدة بنفود الدائرة الترابية رقم 2 بأكادير، وبالضبط قرب المدارة الطرقية التي تجمع شارعي القاضي عياض ومحمد اقبال.

وعاينت هبة بريس جثة الستيني ملقية على رصيف العمارة، مما تم معه استدعاء سيارة نقل الأموات، بعد أن أكد أحد الأطباء المتواجدين بعين المكان وفاة الضحية.

وأفادت مصادر علمية لهبة بريس من عين المكان، أن العمارة تتواجد بها مكاتب خاصة بمهن مختلفة، وأن الضحية لا يعمل بأي مكتب بها، وأنه أيضا شوهد من طرف بعض المرتفقين، وهو يصعد درج العمارة في اتجاه السطح، ليلقي نفسه لأسباب لا زالت مجهولة لحد الآن.

هذا، وقد حضرت العناصر الأمنية لتطويق المكان ومعاينة الجثة، كما تم فتح تحقيق في النازلة.

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